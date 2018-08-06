Власти Сочи обвинили в смерти ребёнка в ливневой канаве его бабушку

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Мэрия Сочи возложила вину за гибель ребёнка в ливневой канаве на его бабушку. Как отмечается на сайте городской администрации, мальчик, утонувший в ней в Лазаревском районе Сочи, остался без внимания родственницы и выбежал на сторону улицы, которая не имела тротуара. При этом власти подчёркивают, что женщина с внуком жили в гостинице напротив, и она хорошо ориентировалась на местности и знала о наличии ливневки.

Также в администрации города заявили, что ливневая канава, в которую в пятницу упал, а затем погиб мальчик, должна быть полностью открыта, а наличие каких-либо решёток не предусмотрено проектом.

Как отмечает Газета.ру, после того, как мальчик упал в ливневку, родственница прыгнула за ним, однако спасти внука ей не удалось – мальчика, который приехал на отдых вместе с бабушкой из Татарстана, унесло в море. Местные следователи проводят по факту данного происшествия проверку.