Власти придумали, как модернизировать школьное образование в России

Замглавы Минпросвещения Марина Ракова предложила улучшить качество школьного образования с помощью внедрения в процесс обучения новых технологий. Об этом она рассказала в интервью «Коммерсанту».

Ракова сообщила, что в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» будет создана система, с помощью которой у каждого школьника «будет накапливаться цифровой след». Для этого, исходя из интересов и запросов детей в соцсетях, им будет предлагаться индивидуально подобранный контент. Такое решение позволит российским ученикам общеобразовательных учреждений возмещать или дополнять школьные знания.

Создание такой системы должно пойти на пользу и педагогам. Контроль за успеваемостью подопечных будет сведен к простым операциям, которые будет возможно выполнить на компьютере «в один клик».

Ранее врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович рассказал НСН, чем самовыражение российских школьников мешает процессу обучения.