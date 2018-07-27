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Власти Подмосковья объявили войну борщевику

27 Июля 2018 в 12:37
Власти Подмосковья объявили войну борщевику

Правительство Московской области выделило 300 миллионов рублей на борьбу с борщевиком. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал в эфира Телеканала 360. По данным главы региона, это опасное растение сейчас разрослось на площади порядка 30 тысяч гектаров.

Губернатор назвал борщевик «заразой», потому что это растение очень живучее, его даже не всегда берут химикаты. Курирует уничтожение борщевика в правительстве Московской области министр сельского хозяйства. Программа по борьбе с вредным растением рассчитана на несколько лет.

Борщевик Сосновского был выведен в Советском Союзе 30 лет назад для корма скота. Однако оказалось, что эфирные масла в листьях растения вызывают химически ожоги на коже человека.

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