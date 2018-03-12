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Власти Подмосковья начали мониторить загрузку гостиниц перед ЧМ-2018

12 Марта 2018 в 12:41
Власти Подмосковья начали мониторить загрузку гостиниц перед ЧМ-2018

Министерство культуры Московской области начало еженедельный мониторинг загрузки гостиниц в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018. В пресс-службе отметили, что затем вся информация будет направляться в Федеральное агентство по туризму, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

В Подмосковье функционирует 660 отелей. Они могут разместить у себя порядка 84 тысяч туристов. Ранее сообщалось, что правительство Московской области в этом году выделит гранты на строительство новых гостиниц в наиболее привлекательных для туристов городах: Сергиевом Посаде, Коломне, Истре и Зарайске.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

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