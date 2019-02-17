Власти Петербурга назвали причину обрушения перекрытий в здании ИТМО

Перекрытия в здании университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге обрушились из-за перегруза конструкций и неправильного складирования стройматериалов. Об этом заявил представителям СМИ вице-губернатор города Владимир Кириллов, который руководит оперативным штабом на месте ЧП.

Об обрушении перекрытий с пятого по второй этажи пятиэтажного здания вуза стало известно в субботу, 16 февраля. Из здания ИТМО были эвакуированы 86 человек, жертв и пострадавших нет. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах.

«Нерассчитанное складирование строительных материалов и перегруз конструкций. Известны те, кто занимался подрядными работами. А остальное даст следствие», - заявил Кириллов.

Чтобы избежать дальнейшего обрушения, здание университета укреплено подпорами – сотрудники МЧС установили более 60 подпорных стенок. Общая площадь обрушения составила 885 квадратных метров.

По заявлению заместителя начальника главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Дмитрия Легенького, спасатели начали демонтировать слабо закрепленные конструкции, наиболее ценное оборудование выносят из зоны обрушения пожарно-спасательные подразделения. Оперативный штаб разрабатывает план разбора рухнувших конструкций.

Напомним, здание Национального исследовательского университета информационных технологий механики и оптики является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было возведено в 1870 году, предыдущая реконструкция проводилась в 1962 году.

