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Власти Москвы увеличили выплаты и пенсии ветеранам

2 Января 2018 в 19:37
Власти Москвы увеличили выплаты и пенсии ветеранам

В Москве с 1 января вырос размер минимальной пенсии и нескольких пособий для ветеранов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте».

Так, пенсия ветеранам увеличилась на 3 тысячи рублей, а другие выплаты – в два раза. Кроме того, от двух до пяти раз выросли пособия для многодетных и малообеспеченных семей.

«Большинство получили их уже перед Новым годом. Это наиболее нуждающиеся в помощи города москвичи. После серьезных реформ и вложений в экономику у города появилась возможность больше расходовать на социальную поддержку без ущерба для развития», -рассказал Собянин.

Помимо этого, в Москве в новом году стало больше людей, которые получат право на санаторно-курортное лечение – с 120 до 200 человек.

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