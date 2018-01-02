Власти Москвы увеличили выплаты и пенсии ветеранам

В Москве с 1 января вырос размер минимальной пенсии и нескольких пособий для ветеранов. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте».

Так, пенсия ветеранам увеличилась на 3 тысячи рублей, а другие выплаты – в два раза. Кроме того, от двух до пяти раз выросли пособия для многодетных и малообеспеченных семей.

«Большинство получили их уже перед Новым годом. Это наиболее нуждающиеся в помощи города москвичи. После серьезных реформ и вложений в экономику у города появилась возможность больше расходовать на социальную поддержку без ущерба для развития», -рассказал Собянин.

Помимо этого, в Москве в новом году стало больше людей, которые получат право на санаторно-курортное лечение – с 120 до 200 человек.