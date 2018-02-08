Власти Латвии переводят русские школы на латвийский язык

Парламент Латвии одобрил внесение поправок к закону об образовании, которые предполагают, что обучение в школах будет осуществляться только на латышском языке, сообщает «Газета.ру».

За это решение проголосовали более 66 депутатов, против — 21, уточняет RT.

Перевод на обучение только на латышском языке начнётся с 1 сентября 2019 года и должен быть завершён в 2021/22 учебном году.

Ранее мэр Риги Нил Ушаков назвал огромной ошибкой решение правительства Латвии о переводе школ на обучение только на латышском языке.