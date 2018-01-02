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Власти Ирана обвинили американцев и саудитов в организации беспорядков

2 Января 2018 в 12:59
Власти Ирана обвинили американцев и саудитов в организации беспорядков

За проходящими в Иране акциями протеста стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. Массовые беспорядки являются частью «опосредованной войны», которые ведут с Ираном эти страны. Такое заявление сделал 2 января секретарь высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Шамхани.

Он утверждает, что американцы и саудиты руководят протестами через социальные сети. В частности, 27% хэштегов, направленных против властей Ирана, были разработаны в СА, пишет РИА Новости.

Шахмани уверен, что акции протеста вызваны для того, чтобы помешать прогрессу республики. Он не исключает, что беспорядки закончатся через несколько дней.

Массовые акции протеста начались в Иране 28 декабря. Митингующие выступают прости низких зарплат, высокой безработицы и коррупции. В столкновениях с полицией погибли уже 12 человек. Власти США открыто поддержали протестующих, пишет «Известия».

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