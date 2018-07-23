Кремль решил мониторить недовольство россиян в соцсетях

Кремль инициировал запуск новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент». Она будет отслеживать информационные поводы в соцсетях и реакцию на действия властей. Как пишет РБК со ссылкой на источники в Кремле и региональных правительствах, изначально система создавалась для компаний, которым необходимо управлять репутацией своих брендов в соцсетях.

Но после шквала сообщений после трагедии в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» и реакцией на состояние мусорных полигонов в Подмосковье, было принято решение включить в мониторинг сообщения пользователей в соцсетях.

Специалисты, которых цитируют «Новые Известия», система мониторинга «Инцидент менеджмент» - это браузерная система. Таким образом, на рабочие компьютеры ничего не устанавливается, все находится на серверах.

Контроль отслеживает пять соцсетей – «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Мониторинг идет по ключевым словам, а результаты попадают к региональному администратору. И он решает, на какие сообщения власть обязана ответить. Далее эти данные переправляются в региональные министерства или муниципалитеты, те должны ответить на сообщение в соцсетях в течение суток.