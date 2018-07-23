Понедельник
23 июля
USD 63.49
EUR 73.93
Горячие новости

Кремль решил мониторить недовольство россиян в соцсетях

23 Июля 2018 в 10:17
Кремль решил мониторить недовольство россиян в соцсетях
Кремль инициировал запуск новой системы мониторинга «Инцидент менеджмент». Она будет отслеживать информационные поводы в соцсетях и реакцию на действия властей. Как пишет РБК со ссылкой на источники в Кремле и региональных правительствах, изначально система создавалась для компаний, которым необходимо управлять репутацией своих брендов в соцсетях.

Но после шквала сообщений после трагедии в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня» и реакцией на состояние мусорных полигонов в Подмосковье, было принято решение включить в мониторинг сообщения пользователей в соцсетях.

Специалисты, которых цитируют «Новые Известия», система мониторинга «Инцидент менеджмент» - это браузерная система. Таким образом, на рабочие компьютеры ничего не устанавливается, все находится на серверах.

Контроль отслеживает пять соцсетей – «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Мониторинг идет по ключевым словам, а результаты попадают к региональному администратору. И он решает, на какие сообщения власть обязана ответить. Далее эти данные переправляются в региональные министерства или муниципалитеты, те должны ответить на сообщение в соцсетях в течение суток.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.