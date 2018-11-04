Владивосток встретил День народного единства благотворительным забегом

Россияне 4 ноября отмечают День народного единства. Первыми праздник встретили жители Дальнего Востока.

В столице Приморья по этому случаю был организован благотворительный забег, 700 участников которого проследовали вдоль морского побережья в центре Владивостока от спортивной станции Тихоокеанского флота и далее по Спортивной набережной. Среди бегущих был и врио губернатора края Олег Кожемяко. Собранные средства направили в помощь детям с ограниченными возможностями.

«Здорово, что на благотворительный забег пришло столько много владивостокцев. Очень важно, что эти люди несут добро в своем сердце, помогают тем, кто нуждается в нашей помощи, детям с ограниченными возможностями», - сказал Кожемяко, слова которого приводит ТАСС.

Весь день на улицах Владивостока и других городов края будут звучать песни, работать различные кружки и мастер-классы. В каждом районе города пройдут концерты и митинги. Главный из них состоялся в 13:00 по местному времени у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной Владивостока.

В мероприятии приняли участие общественные и творческие организации края. Провел мероприятие актер Сергей Жигунов.

Завершится праздник в Приморье концертом с участием «Мумий Тролля», группы «Марлины» и других любимых местных коллективов, также гостей шоу ждет красочный салют.