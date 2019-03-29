Владимирский замгубернатора предложила пурген льготникам

Временно исполняющая обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова посоветовала малоимущим гражданам принимать слабительное, снятое с производства. Заявила она об этом на встрече с журналистами в законодательном собрании региона, передаёт Ura.ru .

«Пурген стоит в федеральных ценах 10 рублей. В региональных ценах пурген, закупленный «откуда-то», стоит 12 рублей», — цитирует Чекунову РЕН ТВ. Причем препарат, упомянутый чиновницей, давно не производится из-за побочных действий и канцерогенности.

Марина Чекунова ранее уже становилась участницей скандала. Так, в 2018 году она предложила врачам самим заняться мытьём полов в больнице. Именно на это медицинское учреждение Владимиру Путину пожаловались во время прямой линии с президентом.