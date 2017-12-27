Владимира Шаинского похоронят в 2018 году

Композитор Владимир Шаинский будет кремирован и похоронен только после 10 января будущего года.

В настоящее время планируется, что похороны пройдут в городе Сан-Диего, где композитор жил последние годы, сообщила ТАСС вдова Светлана Шаинская.

По словам Шаинской, окончательного решения относительно места и сроков похорон еще не принято. В то же время со стороны Министерства культуры РФ или Союза композиторов с вдовой никто не связывался по поводу возможности захоронения в России.

Народный артист РСФСР и Лауреат Государственной премии СССР Владимир Шаинский ушел из жизни в два часа ночи 25 декабря в госпитале в Сан-Диего, не приходя в сознание. Ему было 92 года.

