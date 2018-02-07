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Владимир Путин встретится с Джанни Инфантино

7 Февраля 2018 в 21:31
Владимир Путин встретится с Джанни Инфантино

Владимир Путин на встрече с воспитанниками футбольного клуба «Тотем» сообщил, что планирует вскоре в Сочи провести встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

«Поскольку вы тоже чемпионы мира, я вас приглашаю туда, чтобы вы пообщались в том числе и с господином Инфантино», - добавил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что Инфантино «будет приятно познакомиться с такими футболистами, как вы».

Футбольный клуб «Тотем» был создан в 2003 году. Детская футбольная команда «Тотем» - неоднократный победитель и призер городских, краевых, российских и международных соревнований по футболу и мини-футболу. 

Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточной Европе.

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