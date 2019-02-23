Суббота
23 февраля
USD 65.51
EUR 74.33
Горячие новости

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

23 Февраля 2019 в 13:38
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: Денис Гришкин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Памятная церемония состоялась в честь празднования Дня защитника Отечества, сообщило РИА «Новости».

Традиционно 23 февраля военнослужащие президентского полка также возложили венок, украшенный лентой из триколора, к Вечному огню.

В памятной акции участвовали глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, другие члены правительства, политических партий, общественных и ветеранских организаций.


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.