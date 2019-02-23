Фото: Денис Гришкин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Памятная церемония состоялась в честь празднования Дня защитника Отечества, сообщило РИА «Новости».

Традиционно 23 февраля военнослужащие президентского полка также возложили венок, украшенный лентой из триколора, к Вечному огню.

В памятной акции участвовали глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, другие члены правительства, политических партий, общественных и ветеранских организаций.



