Стало известно, когда состоится пресс-конференция Путина

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится в декабре. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что формат мероприятия сохранится, подчёркивает RT.

Что касается сроков проведения послания президента Федеральному собранию, то они, по словам Пескова, пока не определены. Говоря о подробностях, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что оно не обязательно должно состояться до Нового года, поскольку нет никакого стандарта, согласно которому мероприятие должно пройти именно в это время – оно может состояться и позже, подчёркивает Ura.ru.

Предстоящая конференция должна стать для российского лидера 14-ой по счёту. Исключение составляют те годы, когда он занимал должность премьер-министра. Добавим, самая продолжительная встреча с Путина с журналистами прошла в 2008 году. Тогда российский лидер общался с представителями СМИ 4 часа 40 минут.