Владимир Путин прилетел в Новосибирск

Владимир Путин прибыл в Новосибирск. Президент 8 февраля посетит Академгородк, после чего проведет заседание Совета по науке и образованию.

В Академгородке Путин встретится с учеными Сибирского отделения Российской академии наук и вручит премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год, сообщает пресс-служба Кремля.

Совет при президенте по науке и образованию обсудит основные задачи и перспективы развития отрасли, ключевые направления международного научно-технического сотрудничества.