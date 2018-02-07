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Владимир Путин прилетел в Новосибирск

7 Февраля 2018 в 20:00
Владимир Путин прилетел в Новосибирск

Владимир Путин прибыл в Новосибирск. Президент 8 февраля посетит Академгородк, после чего проведет заседание Совета по науке и образованию.

В Академгородке Путин встретится с учеными Сибирского отделения Российской академии наук и вручит премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2017 год, сообщает пресс-служба Кремля.

Совет при президенте по науке и образованию обсудит основные задачи и перспективы развития отрасли, ключевые направления международного научно-технического сотрудничества.

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