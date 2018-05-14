Владимир Путин пригласил лидеров стран ЕАЭС на ЧМ-2018

Владимир Путин пригласил всех глав стран, участвующих в заседании Высшего евразийского экономического совета, посетить с визитом России и сделать это во время чемпионата мира по футболу.

В частности, как сообщает «Интерфакс», глава Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что желает РФ отличного и достойного проведения мундиаля, а нашим футболистам побед. Также он высказал мнение о том, что Россия проведёт грандиозное спортивное мероприятие на самом высоком уровне.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет предстоящим летом, с 14 июня по 15 июля, в 11 российских городах. Между тем, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что российский лидер может посетить матч открытия мундиаля. Игра пройдёт в Москве, 14 июня. На поле встретятся команды России и Саудовской Аравии.