Владимир Путин прибыл в Ялту. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что там президент России проведет заседание президиума Госсовета, в рамках которого будут рассмотрены вопросы реализации задач, обозначенных в майском указе главы государства.

Ранее в Кремле сообщили, что формат этого совещания будет новым и «весьма интересным». Участников разделятся на семь тематических круглых столов. Российский лидер возглавит первый из них, который будет называться «Системные вопросы».

Напомним, ранее стало известно, что эксперты итальянского Института Милтона Фридмана (Istituto Milton Friedman) выяснили, что мировых лидеров-глобалистов одобряют на международном уровне, но критикуют в их собственных странах. К таким относится, например, президент Франции Эммануэль Макрон, который получает очень низкий уровень одобрения у себя на родине и очень высокую оценку на мировом уровне, пишут inosmi.ru.

В то же время рейтинг популярности среди собственных граждан возглавили председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, а также премьер-министр Италии Джузеппе Конте и президент США Дональд Трамп.