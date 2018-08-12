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Владимир Путин прибыл в Казахстан на саммит «Каспийской пятерки»

12 Августа 2018 в 11:49
Владимир Путин прибыл в Казахстан на саммит «Каспийской пятерки»

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 12 августа, прибыл с официальным визитом в Казахстан на саммит «Каспийской пятерки».

Из аэропорта Актау российский лидер направился во Дворец Дружбы вместе с главами государств Каспийского побережья – Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана.

По итогам переговоров лидеров  стран «Каспийской пятерки» будет подписан документ по правовому статусу Каспия. Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев анонсировал принятие на саммите «исторического решения», пишет Газета.ру

Ранее сообщалось, что на этом саммите может быть подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась больше 20 лет – с 1996 года. После распада СССР стал актуальным вопрос о разделе Каспийского моря между пятью государствами. В Кремле отметили, что документ об этом готовился долгие годы при участии переговорщиков, экспертов. Эта работа позволила подготовить тщательно выверенный текст, отражающий баланс интересов всех участников.

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