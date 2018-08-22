Владимир Путин прибыл на турнир по самбо

Владимир Путин приехал на IX международный турнир по боевому самбо в Сочи, передает «Интерфакс».

Среди гостей соревнований - Александр Бастрыкин, Игорь Левитин, Павел Колобков, Рене Фазель, Жан-Клод Килли и участники благотворительного хоккейного турнира.

Путин уже не первый год становится главным гостем соревнования.

Как отмечают организаторы, сегодня зрители и болельщики увидят 12 поединков – на ринг выйдут 24 представителя ведущих мировых школ единоборств и России, которые поборются за чемпионские пояса.

Самбо (сокращение от самозащита (самооборона) без оружия)— советский вид спортивного единоборства, а также комплексная система самозащиты, разработанная сотрудниками инструкторского и тренерского состава общества «Динамо» в 1930-е годы для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск (в рамках курса специальной физической подготовки, сокр. «спецфиз»). Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, культивируемых в СССР.