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Владимир Путин поздравил с юбилеем журналиста Владимира Кондратьева

25 Декабря 2017 в 21:11


Президент РФ Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем обозревателя НТВ Владимира Кондратьева.

В ходе встречи главы государства с руководством палат Федерального Собрания Путин обратил внимание на журналиста, который стоял в стороне и уже собирался покинуть Екатерининский зал Кремля, поскольку открытая часть встречи завершалась.

Участники совещания, среди которых были спикеры обеих палат Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, поддержали поздравление аплодисментами, сообщает РИА «Новости».

Владимир Кондратьев родился 25 декабря 1947 года в Москве. С 1966 по 1967 год учился на переводческом факультете Московского государственного педагогического института иностранных языков (МГПИИЯ) имени Мориса Тореза. Числился в группе первых советских студентов, посланных на полный курс обучения в ГДР. В 1972 году окончил факультет журналистики Университета имени Карла Маркса (Лейпциг, ГДР).

С начала 1990-х годов и по сей день Владимир Кондратьев является самым возрастным корреспондентом НТВ, работающим в эфире. Когда Кондратьев выходит на прямую связь со студией программы «Сегодня», ведущие выпуска всегда обращаются к нему по имени-отчеству: «Владимир Петрович».

Кондратьев награжден государственными наградами и является «Заслуженным работником культуры РФ».

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