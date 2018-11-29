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Владимир Путин посетит съезд ОНФ

29 Ноября 2018 в 00:17
Владимир Путин посетит съезд ОНФ

Владимир Путин сегодня выступит 29 ноября на съезде Народного фронта «За Россию», а также встретится с новым составом Центрального штаба движения.

Съезд пройдет в Международном выставочном центре «Крокус Экспо», передает ТАСС.

Ранее НСН сообщала, что в законопроекте президента Владимира Путина о частичном смягчении наказания по статье 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за лайки и репосты, учтены предложения Общероссийского народного фронта.

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