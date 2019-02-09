Суббота
09 февраля
USD 66.06
EUR 74.9
Горячие новости

Владимир Путин посетит Италию

9 Февраля 2019 в 11:33
Владимир Путин посетит Италию

Владимир Путин, президент России, может совершить поездку в Италию по приглашению руководства станы. Об этом сообщил российский посол в Риме Сергей Разов.

«Соответствующее приглашение итальянского руководства получено и с удовлетворением принято. Конкретные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам, и о них будет объявлено в установленном порядке»,- процитировало РИА «Новости» российского дипломата.

Сергей Разов считает, что визит российского президента одним из главных событий в развитии отношений между двумя странами, дополняет RT.

Политолог Марк Бернардини заявил в беседе с НСН, что Италия не желает, чтобы Венесуэла повторила судьбу Ливии.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.