Владимир Путин посетит Италию

Владимир Путин, президент России, может совершить поездку в Италию по приглашению руководства станы. Об этом сообщил российский посол в Риме Сергей Разов.

«Соответствующее приглашение итальянского руководства получено и с удовлетворением принято. Конкретные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам, и о них будет объявлено в установленном порядке»,- процитировало РИА «Новости» российского дипломата.

Сергей Разов считает, что визит российского президента одним из главных событий в развитии отношений между двумя странами, дополняет RT.

Политолог Марк Бернардини заявил в беседе с НСН, что Италия не желает, чтобы Венесуэла повторила судьбу Ливии.