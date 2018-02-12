Владимир Путин пообщался с финалистами конкурса «Лидеры России»

Многих финалистов конкурса «Лидеры России» заметили в различных структурах, они могут получить интересные предложения по работе, сообщил Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России», передает РИА «Новости».



«У вас этот конкурс не связан с какой-то карьерной лестницей, только с созданием возможностей для дальнейшего роста. Но, тем не менее, я думаю, талант не пройдет не замеченным», — добавил он.



«Мне бы очень хотелось, чтобы ничего из того, что сегодня говорилось, не пропало, не растворилось и не исчезло, чтобы этот конкурс был не просто приятным для вас времяпрепровождением, но чтобы он еще был результативным, с точки зрения вашего профессионального, служебного и, в хорошем смысле этого слова, карьерного роста. Мы постараемся сделать так, чтобы не потерять вас из вида», подчеркнул Путин.



Конкурс «Лидеры России» был организован Администрацией президент РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Старт проекта был дан 11 октября 2017 года. Всего на конкурс было подано больше 199 тысяч заявок, больше половины подавших оказались моложе 35 лет.Финал конкурса «Лидеры России» стартовал в Сочи в среду и завершился в воскресенье. По итогам мероприятий определены 103 победителя, которые получат возможность в течение года получать консультации лучших управленцев страны.