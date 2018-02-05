Владимир Путин подписал закон о волонтёрстве

Владимир Путин подписал закон о статусе волонтёрских организаций. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что документ уравнивает понятия «волонтёрство» и «добровольчество». Кроме того, закон определяет статус волонтёрских организаций и организаторов волонтёрской деятельности. А также закрепляет требования, которым должны соответствовать эти организации.

Добавим, Госдума приняла этот законопроект в конце января. В силу документ вступит 1 мая.

Ранее российский лидер подписал указ о проведении в 2018-ом российского Года добровольца.