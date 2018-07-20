Владимир Путин дал оценку сборной России по футболу

Президент России Владимир Путин отметил игру российской сборной на чемпионате мира по футболу, передаёт «Газета.ру».

«Отмечу добротную бескомпромиссную игру нашей сборной, подарившую нам радость побед», - подчеркнул президент на заседании по итогам мирового первенства по футболу.

Президент поблагодарил тренерский штаб команды во главе со Станиславом Черчесовым и футболистов. «Они поразили нас своей стойкостью и упорством, а также качеством игры. Впереди — Лига наций и Евро-2020», — отметил Владимир Путин.

Сборная России на первенстве мира попала в восьмёрку лучших команд. Она дошла до четвертьфинала, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти.