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Владимир Поглазов умер через неделю после дня рождения

15 Января 2018 в 23:49

«Владимир Петрович Поглазов…ушел… Весь день в слезах… Утром прощание с Михаилом Михайловичем Державиным и вот вечером такие вот вести… Поглазов был для меня…никак не могу писать это в прошедшем времени… Замечательный артист! Удивительный, особенный педагог, Учитель! Старший товарищ! Друг!», сообщил на своей странице в Instagram телеведущий Александр Олешко.

Поглазов родился 8 января 1945 года.

В 1971 году окончил Театральное Училище имени Б.В. Щукина (курс Ю.В. Катина-Ярцева). 
Более 20 лет проработал в Московском театре «Современник», как артист и режиссер.
Преподавал с 1974 года.

Поставил более 10 спектаклей в России и за рубежом, был главным режиссером «Классного театра на Лесной», руководил коллективом: «Компания Владимира Поглазова».

Заслуженный деятель искусств РФ (1995).


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