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Владимир Машков объяснил уход из кино желанием посвятить себя театру

15 Февраля 2019 в 19:23
Владимир Машков объяснил уход из кино желанием посвятить себя театру

Российский актер Владимир Машков объявил о своем уходе из кино. Он уточнил, что это произойдет после выхода в этом году двух фильмов с его участием. По словам 55-летнего Машкова, на кино у него нет времени. С театральной сцены народный артист уходить не собирается и хочет поставить спектакль, передает «Пятый канал».

В апреле 2018 года Машков был назначен новым худруком Московского театра-студии после смерти его основателя и руководителя Олега Табакова, отмечает телеканал «360».

Ранее специальный корреспондент НСН Марина Латышева рассказала о двух картинах, одна из которых, по её мнению, может претендовать на звание лучшей на Берлинском кинофестивале 2019.

 

 

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