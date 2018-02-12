Владимир Логинов и Кирилл Ананьев погибли в Сирии

Двое россиян - сотник казачьего хутора «Прегольский» Владимир Логинов и член оппозиционной партии «Другая Россия» Кирилл Ананьев - погибли 7 февраля в районе сирийского Дейр-эз-Зора, сообщили их соратники.

Логинов служил в Вооруженных силах, потом в органах внутренних дел Калининградской области, с 2010 года работал в охранных предприятиях, сообщает «Интерфакс».

Александр Аверин сообщил, что под Хишамом на берегу Евфрата в результате американского удара 7 февраля погиб москвич, участник многих протестных акций Кирилл Ананьев.

О том, как будет осуществлена доставка тел погибших в Россию, пока не сообщается.



