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Владелец сети кафе «Андерсон» Татулова обвинила Роспотребнадзор в клевете

25 Марта 2019 в 13:06
Владелец сети кафе «Андерсон» Татулова обвинила Роспотребнадзор в клевете

Владелец и основатель сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова выступила с обвинениями в клевете в адрес московского управления Роспотребнадзора. Бизнесвумен заявила в соцсетях, что действия ведомства - месть за критику в его адрес. По её словам, плановая проверка одновременно во всех заведениях сети совершенно не обоснована.

Татулова собирается подать против Роспотребнадзора иск о причинении вреда деловой репутации. Предпринимательница утверждает, что пробы в ходе проверок брались с серьёзными нарушениями. Жалобы на столичное управление Роспотребнадзора направлены главе правительства Дмитрию Медведеву и в Генеральную прокуратуру.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве объявило, что выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 14 из 17 кафе сети «АндерСон». В образцах обнаружены бактерии кишечной палочки, сообщает РИА Новости.

В управлении утверждают, что плановая проверка была организована в связи с многочисленными нарушениями, которые были обнаружены по итогам внеплановых проверок по обращениям потребителей за 2015-2018 годы.

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