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Владелец опроверг арест сухогруза «Лада»

23 Августа 2018 в 22:28
Владелец опроверг арест сухогруза «Лада»

Судовладелец сухогруза «Лада» опроверг сообщения об аресте судна в Порт-Элизабете в ЮАР, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

В настоящее время судно находится на рейде и ожидает разрешения на подход к причалу.

На борту «Лады» находятся 10 человек. Компания поддерживает связь с командой судна.

Сухогруз было построено в 2000 году в Болгарии, ходит под российским флагом, портом приписки является Петербург.

Судя по открытым данным, владьцем «Лады» является «Группа компаний «ТРАНСФЛОТ», которая оказывает услуги по морским перевозкам, судовому агентированию, фрахтованию и экспедированию. У компании-судовладельца в собственности 4 корабля. Все суда под флагом Российской Федерации.

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