Владелец «Forbes» подал в суд на экс-главреда журнала

Владелец российского «Forbes» Александр Федотов обратился в Останкинский суд Москвы с иском о защите чести и деловой репутации к бывшему главному редактору издания Николаю Ускову.

Суть иска пока неизвестна, передает «Интерфакс». Николай Усков возглавлял журнал с января 2016 года по июнь 2018 года.

Российская версия журнала «Forbes» издаётся с апреля 2004 года. Россия стала пятой страной мира, где «Форбс» начал издавать свой журнал. Издателем журнала стало ЗАО «Аксель Шпрингер Раша», дочерняя компания немецкого медиахолдинга «Axel Springer AG». Владелец товарного знака — «Forbes Inc». 9 ноября 2009 года открыт сайт российского журнала «Форбс». В 2004 году главным редактором журнала был назначен Пол Хлебников. В мае того же года русский «Forbes» опубликовал список 100 самых богатых граждан России. Хлебников был убит 9 июля 2004 года неподалёку от здания редакции «Forbes» в Москве. С 30 августа 2004 до марта 2011 года главным редактором был Максим Кашулинский, с 16 мая 2011 года — Елизавета Осетинская. С 1 января 2014 по январь 2016 года главным редактором являлся Эльмар Муртазаев, после него должность занял Николай Усков. Шеф-редактором журнала стал Николай Мазурин. 9 июня 2018 года Усков был уволен, после чего Николай Мазурин стал исполнять обязанности главного редактора.