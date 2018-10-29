Владелец бренда «Ждун» судится с «Первым каналом»

Московская компания «CD Land» - правообладатель «Ждуна» - через арбтраж намерен взыскать с «Первого канала» три миллиона рублей.



«Ждун» появился в программе Андрея Малахова на «Первом канале» в 2017 году, пишет URA.ru.

Как ранее сообщала НСН, популярный интернет-мем Ждун в 2017 году занял второе место в Топ-10 по запросам «Яндекса» в этом году. Об этом сообщили НСН в пресс-службе поисковой системы. Фото скульптуры голландской художницы Маргрит ван Брифорт начало набирать популярность в сети в январе. В июле российская группа компаний приобрела права на использование бренда «Ждун». На первой строчке в перечне популярных интернет-мемов оказалась фраза «Эщкере». Еще одна популярная фраза «Это фиаско, братан» из видео в интернете заняла третье место.