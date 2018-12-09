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Владельца «скрипки Страдивари» за 3 млн евро разыскивают в Испании

9 Декабря 2018 в 08:37
Владельца «скрипки Страдивари» за 3 млн евро разыскивают в Испании

Испанские правоохранители разыскивают владельца «скрипки Страдивари», которая была изъята в ходе спецоперации еще 11 лет назад, когда инструмент хотели переправить в Андалусию выходцы из Румынии.

По мнению некоторых специалистов, стоимость скрипки оценивается в 3 млн евро. Однако двое из экспертов уверены, что инструмент является подделкой XVIII или XIX века.

Примечательно, что пока на сайте, где публикуется список изъятых властями произведений искусства, скрипка фигурирует как подлинник, пишет Газета.ру

Добавим, что на сегодняшний момент в мире сохранилось порядка 650 инструментов работы Страдивари, в том числе 450 скрипок. Наибольшей ценностью обладают инструменты, сделанные мастером в период с 1704 по 1725 годы.

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