ВКС России разместят на курильском острове Итуруп

Россия разместит на курильском острове Итуруп авиацию Воздушно-космических сил. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



Ранее стало известно, что ВКС России в 2017 году получили более 70 новейших радиолокационных станций, отмечает RT.

Два года назад на южных островах Курильской гряды Итуруп и Кунашир были размещены береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». В 2015 году там были поставлены на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У», сообщает ТАСС.