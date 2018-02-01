Четверг
01 февраля
USD 56.18
EUR 69.93
Горячие новости

ВКС России разместят на курильском острове Итуруп

1 Февраля 2018 в 15:35
ВКС России разместят на курильском острове Итуруп

Россия разместит на курильском острове Итуруп авиацию Воздушно-космических сил. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее стало известно, что ВКС России в 2017 году получили более 70 новейших радиолокационных станций, отмечает RT

Два года назад на южных островах Курильской гряды Итуруп и Кунашир были размещены береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал». В 2015 году там были поставлены на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У», сообщает ТАСС.

 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.