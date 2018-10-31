«ВКонтакте» получила первый иск за сотрудничество с силовиками

Жительница Уфы предъявила претензии к социальной сети «ВКонтакте» из-за разглашения личной информации правоохранительным органам. Сумма иска, поданного в суд Санкт-Пеьербурга, составляет 100 тыс. рублей, передает RT.

Это первый иск к соцсети.

Во «ВКонтакте» пояснили, что взаимодействие с МВД происходит в рамках текущего законодательства. Там также отметили, что в настоящее время компания не получала уведомлений, касающихся иска, пишет «Газета.ру».

Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, что никто не знает, как штрафовать зарубежные соцсети за запрещенный контент.