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«ВКонтакте» получила первый иск за сотрудничество с силовиками

31 Октября 2018 в 15:30
«ВКонтакте» получила первый иск за сотрудничество с силовиками

Жительница Уфы предъявила претензии к социальной сети «ВКонтакте» из-за разглашения личной информации правоохранительным органам. Сумма иска, поданного в суд Санкт-Пеьербурга, составляет 100 тыс. рублей, передает RT.

Это первый иск к соцсети.

Во «ВКонтакте» пояснили, что взаимодействие с МВД происходит в рамках текущего законодательства. Там также отметили, что в настоящее время компания не получала уведомлений, касающихся иска, пишет «Газета.ру».

Ранее экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, что никто не знает, как штрафовать зарубежные соцсети за запрещенный контент.

 

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