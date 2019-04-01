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«ВКонтакте» опровергла утечку голосовых сообщений пользователей​​​​​​​

1 Апреля 2019 в 20:00
«ВКонтакте» опровергла утечку голосовых сообщений пользователей​​​​​​​

В пресс-службе соцсети «ВКонтакте» опровергли сообщения о том, что голосовые сообщения пользователей оказались в свободном доступе из-за уязвимости, сообщает  РИА ФАН.

Ранее некоторые абоненты рассказали, что в разделе «Документы» при введении определенного поискового запроса можно найти отправленные голосовые сообщения. Согласно этим же утверждениям, баг даёт возможность определить id автора послания.

Однако, как заверила администрация «ВКонтакте», доступ к голосовым сообщениям имеют исключительно участники переписки. В раздел же «Документы», согласно данным соцсети, попала часть аудиосообщений, которые были загружены через сторонние неофициальные приложения. Разработчики в связи с этим рекомендуют пользоваться только официальными приложениями.

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