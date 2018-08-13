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«ВКонтакте» готовит самую важную реформу приватности

13 Августа 2018 в 16:17
«ВКонтакте» готовит самую важную реформу приватности

«ВКонтакте» расширит настройки приватности для профилей пользователей с целью защиты их данных.  Как отмечает Газета.ру, это решение было принято после того, как были возбуждены сразу несколько дел об экстремизме из-за «лайков» и репостов.

Отмечается, что в скором времени пользователи социальной сети смогут устанавливать полную приватность своих страниц – профиль будет открыт только для друзей. Также отмечается, что социальная сеть скроет данные о репостах. Список поделившихся записью, будет доступен лишь её автору.

В свою очередь управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов отметил, что правоохранительные органы часто не обращают внимания на контекст и отличают публикацию от репоста. По его словам, соцсеть выступает против необоснованных преследований
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