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«Вклад в европейскую энергобезопасность». Песков расхвалил «Турецкий поток»

18 Ноября 2018 в 16:28
«Вклад в европейскую энергобезопасность». Песков расхвалил «Турецкий поток»

Российский газопровод «Турецкий поток» обеспечит газом не только Турцию и граждан Европы, но и станет реальным вкладом в европейскую энергобезопасность. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это реальный вклад в энергобезопасность. Потому что через очень-очень короткое время этот газ пойдет не только в Турцию, он не только будет способствовать развитию турецкой экономики, он пойдет дальше европейским потребителям», — сказал Песков на канале "Россия-1".

По словам Пескова, в этом плане Россию нельзя обвинить в популизме, потому что газопровод реально будет построен, и уже многие страны Европы настаивают на том, чтобы на их территорию тоже было заведено ответвление «Турецкого потока».

Проект «Турецкий поток» предполагает прокладку двух ниток газопровода по дну Черного моря, одна из которых предназначена для поставок газа в Турцию, другая – в Европу. Общая мощность газопровода – более 30 млрд кубометров газа в год.

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