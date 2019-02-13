Вклад туриндустрии в валовый региональный продукт в Подмосковье превысил 200 млрд рублей

Туризм стал одной из самых прибыльных отраслей в Подмосковье в минувшем году. Как рассказали на расширенном заседании Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма, вклад туриндустрии в валовый региональный продукт составил 212 миллиардов рублей.

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, которого цитирует телеканал «360», в регионе в 2018 году было проведено 6 тысяч мероприятий. Всего было совершено почти 26 миллионов поездок.

«Мы считаем, нужно развивать этот опыт, поддерживать успехи и готовы рассмотреть вопросы изменения в законодательстве, если это необходимо», — считает чиновник.