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Вклад туриндустрии в валовый региональный продукт в Подмосковье превысил 200 млрд рублей

13 Февраля 2019 в 14:48
Вклад туриндустрии в валовый региональный продукт в Подмосковье превысил 200 млрд рублей
Туризм стал одной из самых прибыльных отраслей в Подмосковье в минувшем году. Как рассказали на расширенном заседании Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма, вклад туриндустрии в валовый региональный продукт составил 212 миллиардов рублей.

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, которого цитирует телеканал «360», в регионе в 2018 году было проведено 6 тысяч мероприятий. Всего было совершено почти 26 миллионов поездок.

«Мы считаем, нужно развивать этот опыт, поддерживать успехи и готовы рассмотреть вопросы изменения в законодательстве, если это необходимо», — считает чиновник.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в беседе с НСН рассказал, с каким проблемами может столкнуться проект по космическому туризму.

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