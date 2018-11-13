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Визовый центр Испании в Москве снова заработал

13 Ноября 2018 в 16:13
Визовый центр Испании в Москве снова заработал

Визовый центр Испании в Москве возобновил работу. Ранее сообщалось, что центр не работает из-за обысков в офисе, передает «Интрефакс».

В консульстве Испании в российской столице сообщило, что перерыв в работе произошел по не зависящим от него причинам, передает RT. Источник в консульстве также опроверг информацию о проходящих обысках.

Ранее бывший министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН поддержал позицию Банка России не включать в официальный прогноз потенциальные риски от антироссийских санкций.  

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