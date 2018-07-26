Визовым центрам в России грозит закрытие

В России могут закрыться все визовые центры, что вызовет настоящее столпотворение в консульствах. С таким предупреждением выступила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Она рассказала «Интерфаксу», что к проблеме может привести введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами в РФ.

Поправки в закон «О порядке выезда и въезда в РФ» подготовила «Единая Россия». Авторы инициативы хотят возложить на министерство иностранных дел функции по обязательной аккредитации всех компаний, которые предоставляют услуги посредника при оформлении виз. Однако в законопроекте прописаны такие условия получения аккредитации, что ни одна из этих компаний не сможет их выполнить, отметила Тюрина.

В результате разрешительные документы на въезд в другие страны придётся оформлять старым способом - в соответствующем отделе посольств. Как отмечает Ura.ru , это может привести к огромным очередям, которые парализуют работу из-за низкой пропускной способности.