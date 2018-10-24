Среда
24 октября
USD 65.31
EUR 74.86
Горячие новости

Визитная карточка Амстредама может исчезнуть с улиц города

24 Октября 2018 в 17:36
Визитная карточка Амстредама может исчезнуть с улиц города
ФОТО: flickr.com

Инсталляция «I amsterdam» может исчезнуть с улицы столицы Нидерландов. Коалиционная партия GroenLinks и другие политические объединения инициировали её демонтаж. По их мнению, любой маркетинг города под этим слоганом должен быть прекращён, поскольку въездной туризм растет с более высокой скоростью, чем это ожидалось, сообщает сайт Ассоциации туроператоров России.

Стоит отметить, что исследование Нидерландского совета по туризму и конгрессам предрекло 50%-ый рост туризма в Амстердам к 2030 году, сообщает « Русская планета».

Ранее Нидерланды обвинили Россию в провокациях во время учений голландских и британских военных в Арктике. При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН предположил, что подобными заявлениями Амстердам лишь пытается привлечь к себе внимание.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.