Визитная карточка Амстредама может исчезнуть с улиц города

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Инсталляция «I amsterdam» может исчезнуть с улицы столицы Нидерландов. Коалиционная партия GroenLinks и другие политические объединения инициировали её демонтаж. По их мнению, любой маркетинг города под этим слоганом должен быть прекращён, поскольку въездной туризм растет с более высокой скоростью, чем это ожидалось, сообщает сайт Ассоциации туроператоров России.

Стоит отметить, что исследование Нидерландского совета по туризму и конгрессам предрекло 50%-ый рост туризма в Амстердам к 2030 году, сообщает « Русская планета ».

Ранее Нидерланды обвинили Россию в провокациях во время учений голландских и британских военных в Арктике. При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН предположил, что подобными заявлениями Амстердам лишь пытается привлечь к себе внимание.