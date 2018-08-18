Визит Путина на свадьбу в Австрию заставил Климкина грустить

Глава украинского МИД Павел Климкин расстроен приглашением президента РФ Владимира Путина на свадьбу к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом Климкин написан в своем микроблоге в Twitter.
Министр отметил, что обычно «светскую жизнь» не комментирует, но приглашение российского лидера на свадьбу – особый случай.
«Если МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете «частного» визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает «грустную улыбку», - написал Климкин.Свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфанга Майлингера состоится в субботу, 18 августа. Президент РФ Владимир Путин был приглашен на мероприятие еще 5 июня во время официального визита в Австрию. За это Кнайсль подвергли жесткой критике в стране и даже посоветовали подать в отставку. В МИД Австрии поспешили пояснить, что Путин приглашен на свадьбу как гость и его визит не имеет политического подтекста, пишут «Известия».