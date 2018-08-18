Визит Путина на свадьбу в Австрию заставил Климкина грустить

Глава украинского МИД Павел Климкин расстроен приглашением президента РФ Владимира Путина на свадьбу к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом Климкин написан в своем микроблоге в Twitter.

Министр отметил, что обычно «светскую жизнь» не комментирует, но приглашение российского лидера на свадьбу – особый случай.

«Если МИД Австрии вынужден оправдываться, уверяя в неизменности внешнеполитического курса в свете «частного» визита, то это уже интересная новая форма, которая вызывает «грустную улыбку», - написал Климкин.