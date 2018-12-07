Визит главы австрийского МИД в Россию перенесен

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что ее визит в Россию был не отменён из-за подозрения в возможной разведдеятельности, а перенесён и состоится позже, передает РИА «Новости».

«Мы намерены поставить на ноги форум «Сочинский диалог», но из-за этого случая со шпионажем я перенесла визит», - сказала Кнайсль.

Напомним, 70-летний бывший военный был обвинен в передаче России информации в обмен на вознаграждение в размере €300 тыс. Ему предъявили обвинения в разглашении гостайны, подозреваемый дал признательные показания.

Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в эфире НСН признался, что слухов и подозрений больше, чем реальных поводов для разбирательств.

