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Visa втрое повысит сумму покупок без ПИН-кода

11 Марта 2019 в 10:23
Visa втрое повысит сумму покупок без ПИН-кода

Международная платежная система Visa собирается увеличить в Российской Федерации размер максимальной суммы покупок по банковским картам без введения ПИН-кода в три раза. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на соответствующее письменное уведомление в адрес банков.

Сейчас российские обладатели карт Visa имеют возможность совершать покупки в магазинах и в интернете на сумму до тысячи рублей без ввода ПИН-кода. Таким образом, теперь такие покупки можно будет делать на сумму до трех тысяч рублей. Сделать это можно будет уже с апреля.

По итогам 2018 года Visa назвала Россию одной из трех стран-лидеров по числу бесконтактных платежей. На них приходилось около 50% всех безналичных приобретений.

Однако, не смотря на удобство для покупателей, увеличение лимита может повысить риск мошенничества, связанного с кражей банковских карт, отмечает Ura.ru. В этом случае преступники смогут совершить более крупные покупки до блокировки карты владельцем.

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