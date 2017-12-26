Платёжные системы Visa и Mastercard исключены из ассоциации «Финтех», которая работает под эгидой Центробанка и занимается развитием финансовых технологий.



Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, исключение прошло спустя две недели после вступления. Отмечается, что это связано с работой «Финтеха» над важными госпроектами, в то время как Visa и Mastercard являются иностранными компаниями.

Источники издания добавили, что обе компании не получили обоснование их отстранения, отмечает RT .