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Visa и MasterCard блокируют карты российского банка из-за санкций США

13 Марта 2019 в 12:44
Visa и MasterCard блокируют карты российского банка из-за санкций США

Visa и MasterCard приняли решение приостановить участие «Еврофинанс Моснарбанка», в отношении которого США ввели санкции, в платёжных системах. Как передает RT, об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитного учреждения.

Таким образом, карты Visa и MasterCard этого российского банка блокированы за рубежом. При этом, как отмечает РИА ФАН, карты также ограничены в приеме в банкоматах и устройствах самого кредитного учреждения. «Еврофинанс Моснарбанк» намерен как можно скорее заменить карты этих платёжных систем на национальную «МИР».

Вашингтон ввёл ограничительные метры в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» в связи с ситуацией в Венесуэле. В МИД РФ назвали это решение нелегитимным. Поводом для санкций стало сотрудничество банка с крупнейшей государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, которая тоже попала под ограничения Вашингтона.

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