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Винзавод «Массандра» может быть приватизирован

26 Февраля 2019 в 16:38
Винзавод «Массандра» может быть приватизирован
Крупнейшее винодельческое предприятие «Массандра» после передачи из федеральной собственности в республиканскую, может быть приватизировано. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, которого цитирует КИА.

Как отметил парламентарий, в украинский период «Массандра» находилась в госсобственности, не получая никаких инвестиций. Поэтому сегодня производство нуждается в модернизации.

Но как минимум на первоначальном этапе, необходим контроль со стороны государства за выполнением инвестором своих обязательств.

Сроки и цена, за которую может быть продано предприятие, пока неизвестны. Константинов напомнил, что «Массандра» - это и земли, и вино, которое хранится вплоть до 18 века.

Ранее в интервью НСН председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал, какое отношение сложилось за рубежом к винодельческой продукции Крыма.

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