Винзавод «Массандра» может быть приватизирован

Как отметил парламентарий, в украинский период «Массандра» находилась в госсобственности, не получая никаких инвестиций. Поэтому сегодня производство нуждается в модернизации.
Но как минимум на первоначальном этапе, необходим контроль со стороны государства за выполнением инвестором своих обязательств.
Сроки и цена, за которую может быть продано предприятие, пока неизвестны. Константинов напомнил, что «Массандра» - это и земли, и вино, которое хранится вплоть до 18 века.
Ранее в интервью НСН председатель Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович рассказал, какое отношение сложилось за рубежом к винодельческой продукции Крыма.