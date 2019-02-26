Винзавод «Массандра» может быть приватизирован

Крупнейшее винодельческое предприятие «Массандра» после передачи из федеральной собственности в республиканскую, может быть приватизировано. Об этом сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, которого цитирует КИА.

Как отметил парламентарий, в украинский период «Массандра» находилась в госсобственности, не получая никаких инвестиций. Поэтому сегодня производство нуждается в модернизации.

Но как минимум на первоначальном этапе, необходим контроль со стороны государства за выполнением инвестором своих обязательств.

Сроки и цена, за которую может быть продано предприятие, пока неизвестны. Константинов напомнил, что «Массандра» - это и земли, и вино, которое хранится вплоть до 18 века.