Вина за то, что Украина лишилась Крыма и почти лишилась Донбасса лежит на Германии и канцлере Ангеле Меркель. С такими обвинениями выступил депутат Верховной Рады Юрий Чижмарь.

По словам депутата, Меркель должна была поддержать предоставление Украине плана по вступления в НАТО. Тогда войны в Донбассе и потери Крыма можно было бы избежать.

«Если бы мы тогда План действий по членству в НАТО имели, сегодня, возможно, не было бы Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней много вопросов», — сказал Чижмарь, которого цитирует RT.

Депутат добавил, что у Киева очень жесткая позиция по отношению к Меркель, которая «обязана гарантировать Украине безопасность».

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН согласился с обвинениями в адрес канцлера ФРГ лишь отчасти. Он отметил, что в случае, если бы Меркель поддержала в 2008 году предоставление Украине Плана по членству в НАТО, Крым стал бы российским на 6 лет раньше.

Крым стал российским по итогам референдума 2014 года, на котором больше 90% жителей полуострова поддержали воссоединение с Россией.